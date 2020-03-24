Google облегчил отслеживание изменений в документации по поиску

На сайте Google Developers появилась новая страница «Latest updates», где можно отслеживать последние изменения в документации по поиску.
Эта страница была добавлена 20 марта. Она находится в разделе «Поиск для разработчиков» и содержит информацию по самым крупным обновлениям в технической документации в этой области. Google ретроспективно добавил информацию за весь март.
Как выяснилось, в этом месяце поисковик обновил документацию по структурированным данным «Product». Теперь такие свойства, как «review», «aggregateRating» и «offers» являются обязательными.
Со всеми изменениями можно ознакомиться по ссылке.
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