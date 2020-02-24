Google запустил новый дизайн локальной выдачи в Европе

В апреле 2019 года Google начал экспериментировать с новым оформлением локальной выдачи в Европе – с показом альтернативных источников информации. В частности, бизнес-каталогов и поисковиков по местным товарам и услугам, таких как Yelp.

В этом месяце обновлённая версия SERP была запущена в Великобритании, Бельгии, Испании, Греции и Франции.

Ниже – скриншот из результатов поиска Google в Великобритании:

Как видно на изображении, Google начал показывать в топе выдачи ссылки на каталоги, которые размещены над картой и блоком локальной выдачи.

По мнению экспертов, путём изменений в SERP компания пытается избежать новых антимонопольных санкций в локальном поиске.

Как выбираются каталоги для показа, точно неизвестно. Предполагается, что это делается алгоритмически.

В некоторых случаях ссылки на каталоги отображаются в виде карусели, а иногда они расположены под картой.

Насколько это решение окажется приемлемым для Еврокомиссии, покажет время.