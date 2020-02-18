Google об обработке файлов Disavow

Вчера сотрудник Google Джон Мюллер прояснил в Twitter, как поисковик обрабатывает файлы Disavow.
В ответ на вопрос одного из вебмастеров он отметил, что Google обрабатывает файл Disavow сразу, но начинает его учитывать после того, как пересканирует URL.
В прошлом году Мюллер уже высказывался на эту тему. Тогда он тоже заявил, что Google обрабатывает файл Disavow сразу, но ссылки начинает отклонять спустя некоторое время. При этом фиксированных временных рамок для этого нет.
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