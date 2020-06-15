Google обновил интерфейс комментариев в Google Docs на Android

Анна Бондарь -
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Google обновил пользовательский интерфейс для комментариев и действий в приложениях Google Документов, Таблиц и Презентаций для Android.

Среди основных изменений:

  • Более крупный и «чистый» интерфейс, чтобы пользователям было проще видеть комментарии и их контекст в документах;
  • Кнопки быстрого доступа и жесты, которые позволяют быстро прокручивать ленту и отвечать на несколько комментариев.
  • Быстрый доступ к кнопке ответа и поддержка значка «@» для упоминаний и назначения задач.

Обновление уже запущено для всех пользователей.

Подробнее об использовании комментариев и назначении задач в редакторах документов Google можно прочитать в Справке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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