Google обновил интерфейс комментариев в Google Docs на Android

Google обновил пользовательский интерфейс для комментариев и действий в приложениях Google Документов, Таблиц и Презентаций для Android.
Среди основных изменений:
- Более крупный и «чистый» интерфейс, чтобы пользователям было проще видеть комментарии и их контекст в документах;
- Кнопки быстрого доступа и жесты, которые позволяют быстро прокручивать ленту и отвечать на несколько комментариев.
- Быстрый доступ к кнопке ответа и поддержка значка «@» для упоминаний и назначения задач.
Обновление уже запущено для всех пользователей.
Подробнее об использовании комментариев и назначении задач в редакторах документов Google можно прочитать в Справке.
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