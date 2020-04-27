Google запустил марафон самых популярных интерактивных дудлов

Google запускает серию самых популярных интерактивных дудлов последних лет для тех, кто скучает на самоизоляции. В течение 10-дневного марафона пользователи смогут поиграть с лучшими дудлами Google, попутно узнавая что-то новое.

Первый дудл из серии был опубликован в 2017 году. Он посвящен 50-летию создания языков программирования для детей. Прописывая алгоритм ходов для персонажа-кролика, в процессе игры можно не только развлечься, но и узнать о базовых принципах программирования.

На второй день пользователи смогут устроить соревнование по крикету с забавными улитками, а на третий — попробовать себя в создании цветомузыки. Четвертый дудл научит играть на удивительном инструменте — терменвоксе, а пятый познакомит с садовыми гномами.

Вторая часть дудл-марафона откроется забавной игрой, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты овощных перцев избавиться от «пожара» во рту с помощью мороженого.

Следующий, седьмой дудл — это красочное мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети. Восьмая игра — мистическое приключение, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков. Предпоследний дудл посвящен зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея, а завершается подборка знаменитой игрой Pac-Man.

Напомним, недавно Google представил серию анимированных дудлов, которые были призваны выразить благодарность работникам различных служб, поддерживающим жизнедеятельность общества в период пандемии.