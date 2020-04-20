Google создал серию дудлов в честь работников служб жизнеобеспечения

Google рассказал о серии анимированных дудлов, которые были призваны выразить благодарность работникам различных служб, поддерживающим жизнедеятельность общества в этот непростой период.

«Представители основных профессий, которые обеспечивают безопасность и работу нашего мира в период глобальной эпидемии, заслуживают аплодисментов стоя», — считают в Google.

Дудлы на эту тему выходили в течение двух недель: с 6 по 18 апреля. Каждый из них был посвящён отдельной категории специалистов: медработникам, продавцам продуктовых магазинов, сотрудникам экстренных служб и другим.

В Google отметили, что обычно планирование и разработка дудлов занимает месяцы, но на этот раз они были созданы за считанные дни.

Со всеми дудлами, которые вышли в рамках этой серии, можно ознакомиться здесь.