В Google прокомментировали февральское обновление алгоритма

Но ничего нового не сказали

Сотрудник Google Дэнни Салливан наконец прокомментировал последнее «неофициальное» обновление поискового алгоритма, которое в отрасли назвали February 2020 Update.

При этом он ограничился короткой и уже привычной для вебмастеров фразой: «Мы вносим обновления всё время». И предложил перечитать предыдущие заявления компании касательно апдейтов, сделанные в ноябре.

Тогда Салливан подтвердил запуск нескольких алгоритмических обновлений и объяснил, что Google вносит такие изменения каждую неделю, на регулярной основе.

На этот раз Салливан прямо не подтвердил запуск обновления, но намекнул на то, что оно было.

We do updates all the time. I would suggest rereading our general advice about this: https://t.co/aL4QObvvhH — Danny Sullivan (@dannysullivan) February 13, 2020

Как известно, Google официально сообщает лишь о масштабных обновлениях основного алгоритма, которые в компании называют Core Updates.

Напомним, что вебмастера заметили признаки крупного обновления поискового алгоритма Google на прошлых выходных — начиная примерно с пятницы 7 февраля. При этом колебания в выдаче сохраняются до сих пор.