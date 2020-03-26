Google и Facebook могут потерять более $44 млрд в доходах от рекламы из-за коронавируса

В 2020 году Google и Facebook могут потерять более $44 млрд в мировых доходах от рекламы из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в обновлённом прогнозе Cowen & Co.

По оценкам аналитиков, рекламная выручка Google в 2020 году составит около $127,5 млрд. В предыдущем прогнозе ожидалась выручка на $28,6 млрд (18%) больше.

Выручка Facebook ожидается в районе $67,3 млрд, что на $15,7 млрд (19%) меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Обновлённый прогноз был выпущен после того, как руководство Facebook сообщило о снижении рекламных доходов в тех странах, которые предприняли активные действия по ограничению распространения COVID-19.

Общие показатели использования соцсети во время пандемии возросли, но к росту доходов от рекламы это не привело.

По оценкам Cowen, к 2021 году рекламный бизнес Facebook восстановится и покажет рост на 23% — до $83 млрд.

Несмотря на то, что Google и Facebook оба понесут значительные потери из-за коронавируса, они по-прежнему будут сохранять свою прибыльность. Так, по прогнозам, операционная прибыль Google по итогам года составит $54,3 млрд, а Facebook – $33,7 млрд.

Другие интернет-компании, которые полагаются на доходы от рекламы, также ощутят на себе последствия эпидемии. Так, по Twitter аналитики Cowen понизили свой прогноз в отношении годовой рекламной выручки на 18% (до $3,2 млрд), а по Snap – на 30% (до $1,66 млрд).

Рекламный бизнес Amazon меньше страдает от эпидемии, поскольку реклама на платформе по большей части связана с товарными запросами.

Среди отраслей, по которым ожидается наибольший спад, значатся туризм, розничная торговля и автоиндустрия.