Google и Facebook разрешили своим сотрудникам работать из дома до конца 2020 года

Google продлил срок действия своих рекомендаций касательно работы из дома на период эпидемии COVID-19 до конца 2020 года.

Ранее глава Google Сундар Пичаи заявил, что сотрудники вернутся в офисы не ранее 1 июня 2020 года, но теперь в компании решили перенести эту дату на более поздний срок.

Те сотрудники, работа которых требует физического присутствия на рабочих местах, смогут вернутся в офисы в июне или июле, но c соблюдением усиленных мер предосторожности.

Facebook также позволит большинству своих сотрудников работать из дома до конца текущего года. Компания не планирует возобновлять работу большинства своих офисов до 6 июля 2020 года.