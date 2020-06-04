Google починил фильтр для просмотра результатов поиска за период

Анна Бондарь -
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Вчера сотрудник Google Дэнни Салливан ответил на вопрос о проблемах в работе фильтра, который позволяет просматривать результаты поиска за указанный период.

В частности, один из специалистов пожаловался в Twitter, что этот фильтр не работает, и попросил починить его.

Салливан подтвердил, что в работе фильтра был обнаружен баг. Ожидалось, что он будет устранён к пятнице, 5 июня.

Однако, похоже, что фильтр уже починили:

Напомним, что этот фильтр доступен в меню «Инструменты» вверху страницы результатов поиска Google:

Вместо него также можно использовать поисковые операторы «before:» и «after:».

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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