Google починил фильтр для просмотра результатов поиска за период

Вчера сотрудник Google Дэнни Салливан ответил на вопрос о проблемах в работе фильтра, который позволяет просматривать результаты поиска за указанный период.

В частности, один из специалистов пожаловался в Twitter, что этот фильтр не работает, и попросил починить его.

Салливан подтвердил, что в работе фильтра был обнаружен баг. Ожидалось, что он будет устранён к пятнице, 5 июня.

Yes, there's a bug we expect to be fixed by Friday. Until then use before: after: as covered here: https://t.co/X0K1Onblo1 https://t.co/Xcu4GPvKeG — Danny Sullivan (@dannysullivan) June 3, 2020

Однако, похоже, что фильтр уже починили:

Напомним, что этот фильтр доступен в меню «Инструменты» вверху страницы результатов поиска Google:

Вместо него также можно использовать поисковые операторы «before:» и «after:».