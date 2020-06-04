Google починил фильтр для просмотра результатов поиска за период

Вчера сотрудник Google Дэнни Салливан ответил на вопрос о проблемах в работе фильтра, который позволяет просматривать результаты поиска за указанный период.
В частности, один из специалистов пожаловался в Twitter, что этот фильтр не работает, и попросил починить его.
Салливан подтвердил, что в работе фильтра был обнаружен баг. Ожидалось, что он будет устранён к пятнице, 5 июня.
Однако, похоже, что фильтр уже починили:
Напомним, что этот фильтр доступен в меню «Инструменты» вверху страницы результатов поиска Google:
Вместо него также можно использовать поисковые операторы «before:» и «after:».
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