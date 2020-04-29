Выручка Google в первом квартале 2020 года выросла на 13% — до $41,16 млрд

Холдинг Alphabet, владеющий Google, огласил финансовые результаты за первый квартал 2020 года.

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По итогам квартала выручка Google составила $41,16 млрд. Аналитики прогнозировали выручку на уровне $40,3 млрд.

Несмотря на эпидемию COVID-19 и экономический кризис, выручка компании превысила ожидания рынка.

Основные сегменты:

Общая выручка от рекламы: $33,76 млрд.

Рекламная выручка YouTube: $4,04 млрд.

Выручка Google Cloud: $2,78 млрд

Расходы на приобретение трафика: $7,45 млрд.

«В первые два месяца квартала показатели были высокими, но затем в марте мы наблюдали значительное снижение доходов от рекламы», — отметила финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat).

Несмотря на это, Google удалось увеличить выручку на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Рекламная выручка YouTube выросла на 33% в годовом сравнении, но упала на 14% в квартальном.

На рекламу приходилось 82% от совокупной выручки Google.

Аналитическая компания eMarketer охарактеризовал квартальные результаты Google как соответствующие «относительно оптимистичным сценариям для цифровой рекламы в первом квартале».

Аналитики Уолл-стрит также положительно отреагировали на финансовый отчёт компании, что привело к росту акций Alphabet на послебиржевых торгах на 8%.

Other Bets (непрофильные направления бизнеса)

Выручка по этому сегменту в Alphabet составила $135 млн, а чистый убыток – $1,121 млрд. Other Bets по-прежнему остаются неприбыльными.