Google: колебания в ранжировании нового сайта могут длиться до года

На днях сотрудник Google Джон Мюллер объяснил, что сильные колебания в ранжировании в течение первого года – это нормальная ситуация для новых сайтов. Поисковой системе нужно время, чтобы определиться с позициями по ресурсу.

Такие колебания являются вполне естественными и необязательно связаны с какими-то проблемами.

Вопрос на эту тему был поднят во время последней видеовстречи для вебмастеров. Речь шла о сайте, которому 8 месяцев. Он хорошо ранжировался в Google вплоть до последнего месяца. Затем на сайт была совершена SEO-атака, в ходе которой в ссылочном профиле ресурса появилось 1500 спамных ссылок, и его позиции упали.

Теперь сайт вообще невозможно найти в результатах поиска, и его владелец хотел узнать, как восстановить его позиции.

В ответ Мюллер отметил, что данный сайт по-прежнему очень молодой. В сравнении с историей интернета 8 месяцев – это совсем небольшой срок. Поэтому алгоритмы Google, скорее всего, всё ещё пытаются понять, как ранжировать сайт против всего другого контента в сети. Этот процесс может занять до года, прежде чем рейтинг выровняется.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: