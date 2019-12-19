В Украине стартовал социальный проект «Google for Life»

Google Украина представил новый проект «Google for Life», цель которого – мотивировать украинских пользователей к изучению и использованию современных технологий в повседневной жизни.

Чтобы продемонстрировать, как Google влияет на жизнь людей, в рамках проекта представлена серия видеороликов, героями которых стали обычные украинцы с уникальным опытом использования инструментов компании.

Герои проекта – люди из абсолютно разных сфер деятельности – делятся своими историями и рассказывают, как им помогают сервисы Google.

Своими историями в проекте поделились:

Антонина Букач – учитель информатики, сертифицированный тренер Google;

Николай Подрезан – путешественник, почётный работник туризма Украины;

Олег Костюкевич – директор digital-агентства, сертифицированный фотограф Google и другие люди.

Видео «Google for Life» можно смотреть на YouTube-канале проекта.