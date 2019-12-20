Во Франции оштрафовали Google на €150 млн по делу Google Ads

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €150 млн за злоупотребление доминирующей позицией на рынке онлайн-рекламы.

Регулятор признал правила рекламного сервиса Google Ads «непрозрачными и трудными для понимания», а также обвинил компанию в том, что она применяет их «непоследовательно и несправедливо».

Google обязали прояснить, как составлялись правила Google Ads и процедуры по приостановлению аккаунтов. Компания также должна будет принять меры по предотвращению, выявлению и устранению нарушений правил рекламного сервиса.

В комментарии TechCrunch представитель Google заявил, что компания оспорит решение регулятора.

Во Франции Google занимает доминирующую позицию на рынке поиска, обрабатывая более 90% запросов. Компания также контролирует более 80% рынка онлайн-рекламы в стране.

Расследование в отношении Google длилось несколько лет. Оно было начато после жалобы компании Gibmedia, аккаунт которой в Google Ads был закрыт без предупреждения.

Помимо штрафа регулятор также требует от Google прояснить свои процедуры и создать систему оповещений, чтобы помочь рекламодателям избежать блокировки аккаунтов. Для этого компания должна организовать обязательный ежегодный тренинг для специалистов службы поддержки Google Ads.

IT-гигант также обязан предоставлять регулятору ежегодный отчёт с указанием количества жалоб на компанию от французских интернет-пользователей, числа заблокированных сайтов и аккаунтов, а также информации о том, какие именно правила были нарушены и почему было принято решение о блокировке.

В ближайшие два месяца Google также должен предоставить регулятору отчёт с описанием тех мер и процедур, которые компания планирует внедрить для соблюдения выдвинутых требований.

Следующий отчёт должен быть подан через полгода после публикации решения регулятора. В нём компания должна осветить все уже принятые за этот период меры.

Напомним, что в начале года Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (CNIL) оштрафовала Google на 50 млн евро за нарушение GDPR.