Google выяснил, как придерживаются карантина в разных странах

Google использовал геоданные, собираемые со смартфонов, чтобы помочь органам здравоохранения понять, как изменились перемещения людей в ответ на глобальную пандемию COVID-19.
На основе этих данных компания формирует отчёты COVID-19 Community Mobility Reports по разным странам. Список насчитывает более 130 стран, но России в их числе пока нет.
Отчёты могут просматривать все желающие. Они доступны в PDF-формате.
Каждый отчёт содержит информацию о паттернах передвижений по 6 категориям:
- Розничная торговля и отдых, включая посещение ресторанов, кафе, торговых центров, тематических парков, музеев, библиотек, кинотеатров и аналогичных мест.
- Продуктовые магазины и аптеки, включая супермаркеты, продовольственные склады, фермерские рынки, специализированные продовольственные магазины и т.п.
- Парки, в том числе общественные пляжи, площади и другие общественные места.
- Общественный транспорт, включая остановки метро и автобусные и железнодорожные станции.
- Офисы, производства.
- Жилые помещения.
Данные в отчётах отображают ситуацию за последние 48-72 часа, а процент изменений представляет собой разницу между перемещениями в этом месяце и в конце января.
Новая программа призвана помочь органам здравоохранения определить, какие регионы требуют введения более жёстких мер в ответ на эпидемию.
Google планирует обновить данные отчётов в будущем, но когда именно, в компании пока не решили.
Помимо этого, Google также будет сотрудничать с эпидемиологами, работающими над проблемой COVID-19, для обновления существующего набора агрегированных данных, которые используются для прогнозирования развития пандемии.
Прокомментировать