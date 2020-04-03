Google выяснил, как придерживаются карантина в разных странах

Для этого компания использовала данные о местоположении пользователей

Google использовал геоданные, собираемые со смартфонов, чтобы помочь органам здравоохранения понять, как изменились перемещения людей в ответ на глобальную пандемию COVID-19.

На основе этих данных компания формирует отчёты COVID-19 Community Mobility Reports по разным странам. Список насчитывает более 130 стран, но России в их числе пока нет.

Отчёты могут просматривать все желающие. Они доступны в PDF-формате.

Каждый отчёт содержит информацию о паттернах передвижений по 6 категориям:

Розничная торговля и отдых , включая посещение ресторанов, кафе, торговых центров, тематических парков, музеев, библиотек, кинотеатров и аналогичных мест.

, включая посещение ресторанов, кафе, торговых центров, тематических парков, музеев, библиотек, кинотеатров и аналогичных мест. Продуктовые магазины и аптеки , включая супермаркеты, продовольственные склады, фермерские рынки, специализированные продовольственные магазины и т.п.

, включая супермаркеты, продовольственные склады, фермерские рынки, специализированные продовольственные магазины и т.п. Парки , в том числе общественные пляжи, площади и другие общественные места.

, в том числе общественные пляжи, площади и другие общественные места. Общественный транспорт , включая остановки метро и автобусные и железнодорожные станции.

, включая остановки метро и автобусные и железнодорожные станции. Офисы, производства .

. Жилые помещения.

Данные в отчётах отображают ситуацию за последние 48-72 часа, а процент изменений представляет собой разницу между перемещениями в этом месяце и в конце января.

Новая программа призвана помочь органам здравоохранения определить, какие регионы требуют введения более жёстких мер в ответ на эпидемию.

Google планирует обновить данные отчётов в будущем, но когда именно, в компании пока не решили.

Помимо этого, Google также будет сотрудничать с эпидемиологами, работающими над проблемой COVID-19, для обновления существующего набора агрегированных данных, которые используются для прогнозирования развития пандемии.