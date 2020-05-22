Cеть знаний Google насчитывает более 500 млрд фактов

Google опубликовал очередной пост в серии статей, посвящённых работе поиска. Темой новой статьи стала Сеть знаний (Knowledge Graph).

Сотрудник поиска Дэнни Салливан рассказал, что представляет собой Сеть знаний, какие источники она использует, какая информация выводится на панелях знаний в SERP, и как Google улучшает эту базу данных.

Google’s Knowledge Graph has amassed over 500 billion facts about five billion entities — people, places and things. This post explains how the Knowledge Graph works, presents information in knowledge panels & how we work to improve it. https://t.co/fSWYTl6i4B pic.twitter.com/ZR4CR8BzTJ — Google SearchLiaison (@searchliaison) May 20, 2020

Согласно последним данным, Сеть знаний насчитывает более 500 млрд фактов о примерно 5 млрд сущностей (люди, места и вещи).

Панели выдачи Сети знаний (панели знаний) содержат заголовок и краткую информацию по теме. Они также могут включать картинки, видео, основные факты и ссылки на профили в соцсетях.

Эти панели формируются на основе «сотен» источников в интернете, включая Wikipedia и другие ресурсы.

Если это данные, связанные с музыкальной, ТВ или спортивной индустрией, то Google может их лицензировать.

Если это медицинская информация, то для её предоставления Google сотрудничает с соответствующими организациями.

SEO-специалисты могут влиять на панели знаний, используя определённые типы структурированных данных.

Пользователи могут редактировать панели знаний, если у них есть к ним доступ, а также запрашивать правки посредством ссылки для обратной связи.

Подробнее о Сети знаний и панелях знаний в результатах поиска Google можно прочитать в блоге компании.