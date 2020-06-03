Google грозит групповой иск на $5 млрд за отслеживание интернет-пользователей

Во вторник Google был предъявлен иск за нарушение конфиденциальности миллионов пользователей через отслеживание их поведения в браузерах в режиме инкогнито. Об этом сообщает Reuters.

Жалоба была направлена в Федеральный суд округа Калифорния. Иск претендует на статус коллективного.

В исковом заявлении говорится, что от действий Google пострадали «миллионы» пользователей, которые с 1 июня 2016 года просматривали веб-страницы в «приватном» режиме.

Истцы требуют выплаты минимум $5000 компенсации каждому пользователю. В общей сумме это не менее $5 млрд.

Согласно иску, Google собирал данные пользователей через Google Analytics, Ad Manager и другие приложения и плагины, включая мобильные приложения, независимо от того, кликали ли пользователи по поддерживаемым Google рекламным объявлениям.

Это позволяло компании узнавать о друзьях пользователей, их хобби, любимых блюдах, покупательских привычках, а также о «самых личных вещах», информацию о которых они искали онлайн.

Google отрицает предъявленные обвинения и считает их необоснованными.

«Как мы чётко заявляем каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете», — заявил пресс-секретарь компании Хосе Кастанеда (Jose Castaneda).

Какое решение примет суд, покажет время.