Google рекомендует владельцам сайтов нанимать SEO-специалистов

В последнем видео в серии «Search for Beginners» Google привёл топ-5 пунктов, над которыми стоит работать владельцам сайтов. В одном из них поисковик рекомендует нанять SEO-специалиста.

«Ищете ли вы кого-то, кто будет работать над сайтом от вашего имени? Наём оптимизатора или «SEO» может быть вариантом. SEO – это профессионалы, которые могут помочь улучшить видимость и позиции вашего сайта. Мы поговорим больше о найме SEO-специалистов в будущих эпизодах».

Полный список рекомендаций выглядит так:

Проверьте, проиндексирован ли сайт. Выполните поиск по запросу [site:ваш-сайт.com].

Предоставляйте качественный контент. Следуйте советам в официальном руководстве Google для вебмастеров и лучшим практикам.

Убедитесь, что сайт быстро загружается и доступен на всех устройствах. Чтобы протестировать сайт для мобильных устройств, перейдите по ссылке: g.co/mobilefriendly.

Убедитесь, что сайт безопасен для посетителей. Защитите свой сайт с помощью HTTPS.

Наймите SEO-специалиста.

Напомним, что Google запустил новую серию видео «Search for Beginners» в октябре. Эта серия ориентирована на всех, кто интересуется основами создания онлайн-присутствия и инструментами Google, которые помогают пользователям находить сайты.