Google может использовать исторические данные по сайту для ранжирования

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил, что поисковик может использовать исторические данные по сайту в целях ранжирования.

В частности, Google учитывает ссылки, которые сайт получил за время своего существования, результаты фильтрации SafeSearch и другие данные.

Мюллер также объяснил подробнее, как работают алгоритмы оценки качества. Так, если сайт претерпел значительные изменения, то после очередного обхода Google это увидит, но алгоритмы ещё в течение примерно года, а в некоторых случаях и дольше, будут анализировать, действительно ли он стал лучше, чем при первоначальной оценке. В результате со временем сайт может начать занимать более высокие позиции в результатах поиска.

По словам Мюллера, такие изменения не приводят к мгновенным результатам с точки зрения ранжирования. Google нужно время, чтобы удостовериться, что качество сайта действительно стало лучше.

Поэтому, если из-за действий вебмастера Google потерял доверие к сайту и в этот процесс были вовлечены алгоритмы оценки качества, то чтобы восстановить доверие, потребуется около года.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ можно на видео ниже: