Google обновил ярлыки для товаров, рецептов и видео в поиске по картинкам

Google представил обновлённые ярлыки для товаров, рецептов и видео в поиске по картинкам. Они будут запущены позже на этой неделе в десктопной версии поисковой системы.

Теперь по умолчанию это будет лишь схематичное обозначение типа контента, а при наведении курсора мышки на ярлык он будет расширяться и включать дополнительный текст (Product, Recipe или длина видео).

Later this week, Google Images will show new icons on desktop that provide useful information to indicate if images lead to pages with products for sale, recipes or video content. Mousing-over icons expands them to show the icons with text or length of video…. pic.twitter.com/RrbGnk27iq — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 25, 2020

В рамках этого обновления Google также перестанет показывать размеры изображения, которые сейчас отображаются при наведении курсора на картинку в результатах поиска. Эта информация теперь будет доступна только на панели, которая выводится по клику на превью изображения.

Салливан также отметил, что новые ярлыки для лицензируемых изображений продолжают проходить тестирование, поэтому их по-прежнему видят не все пользователи.

Напомним, что Google запустил ярлыки для товаров, рецептов и видео в результатах поиска в 2017 году. Для отображения этих ярлыков на страницы должна быть добавлена соответствующая разметка.