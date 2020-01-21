Google поделился SEO-советами по поиску по картинкам

Сотрудник Google Джон Мюллер опубликовал новое видео в серии #AskGoogleWebmasters, посвящённое поиску по картинкам. В нём он поделился полезными советами о том, как улучшить ранжирование изображений.
По словам Мюллера, самое важное – это «подумать, как бы вы хотели, чтобы пользователи находили вас в поиске по картинкам. Что бы вы хотели, чтобы пользователи искали? И чем ваш сайт мог бы быть полезен для них, когда они его найдут?».
Он также поделился рядом рекомендаций технического характера:
- Используйте качественные изображения;
- Размещайте их на страницах так, чтобы они были релевантными и видимыми;
- Используйте хорошие заголовки title на самих страницах;
- Добавляйте атрибуты alt для изображений;
- Где уместно, добавьте подписи;
- Выберите хорошие названия файлов для своих изображений;
- Позаботьтесь о том, чтобы картинки быстро загружались.
Напомним, что в 2018 году Google переработал алгоритм поиска по картинкам, чтобы сделать авторитетность страницы более важным сигналом в ранжировании, а также начал приоритизировать те сайты, где изображения играют центральную роль и расположены в верхней части страницы.
В 2019 году Google добавил в поиск по картинкам ряд новых функций. В их числе — поддержка изображений с высоким разрешением и возможность быстрого просмотра AMP-страниц, связанных с картинками.
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