Google поделился SEO-советами по поиску по картинкам

Сотрудник Google Джон Мюллер опубликовал новое видео в серии #AskGoogleWebmasters, посвящённое поиску по картинкам. В нём он поделился полезными советами о том, как улучшить ранжирование изображений.

По словам Мюллера, самое важное – это «подумать, как бы вы хотели, чтобы пользователи находили вас в поиске по картинкам. Что бы вы хотели, чтобы пользователи искали? И чем ваш сайт мог бы быть полезен для них, когда они его найдут?».

Он также поделился рядом рекомендаций технического характера:

Используйте качественные изображения;

Размещайте их на страницах так, чтобы они были релевантными и видимыми;

Используйте хорошие заголовки title на самих страницах;

Добавляйте атрибуты alt для изображений;

Где уместно, добавьте подписи;

Выберите хорошие названия файлов для своих изображений;

Позаботьтесь о том, чтобы картинки быстро загружались.

Напомним, что в 2018 году Google переработал алгоритм поиска по картинкам, чтобы сделать авторитетность страницы более важным сигналом в ранжировании, а также начал приоритизировать те сайты, где изображения играют центральную роль и расположены в верхней части страницы.

В 2019 году Google добавил в поиск по картинкам ряд новых функций. В их числе — поддержка изображений с высоким разрешением и возможность быстрого просмотра AMP-страниц, связанных с картинками.