Вебмастера продолжают жаловаться на проблемы с индексацией в Google

На прошлой неделе Google сообщил о проблемах с индексацией нового контента. Этот сбой был устранён менее чем за 24 часа. Однако вебмастера продолжают жаловаться на сложности с индексацией их сайтов.

Между тем в Google утверждают, что на данный момент никаких проблем такого рода в работе поисковой системы нет:

No — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) June 9, 2020

Несмотря на это, вебмастера снова и снова поднимают эту тему: в Reddit, Twitter и на других площадках.

I can see the same issues and many people on the FB group are facing the same thing. Not sure if @googlewmc is aware of this. @rustybrick — Anvesh (@katurianvesh) June 6, 2020

#Google has been suffering from #indexing #issues since last year. Still many #seo s are reporting indexing issues. Recently Google clarified that indexing issues have been resolved. I doubt. #googleupdate @searchliaison please clarify! pic.twitter.com/GirxnOWOhl — Yashpal Bhagat Singh (@YashpalBhagatS1) June 7, 2020

Некоторые специалисты считают, что такая ситуация в Google – это «новая норма» и подобные проблемы будут и дальше.

При этом в Google неоднократно заявляли, что проблемы с индексацией сайта могут быть связаны с качеством контента.