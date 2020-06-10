Вебмастера продолжают жаловаться на проблемы с индексацией в Google

Анна Бондарь -
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На прошлой неделе Google сообщил о проблемах с индексацией нового контента. Этот сбой был устранён менее чем за 24 часа. Однако вебмастера продолжают жаловаться на сложности с индексацией их сайтов.

Между тем в Google утверждают, что на данный момент никаких проблем такого рода в работе поисковой системы нет:

Несмотря на это, вебмастера снова и снова поднимают эту тему: в Reddit, Twitter и на других площадках.

Некоторые специалисты считают, что такая ситуация в Google – это «новая норма» и подобные проблемы будут и дальше.

При этом в Google неоднократно заявляли, что проблемы с индексацией сайта могут быть связаны с качеством контента.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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