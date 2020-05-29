Опытом делится команда компании Техотдел

Говорят, что настоящий мужчина пойдет к врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает мешать спать. Так было и с нашим клиентом.

На старте

Интернет-магазин оборудования для систем отопления, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Проиндексированных страниц в Яндекс — 31347.

Проиндексированных страниц в Google — 1210 (в 25 раз меньше!).

Посещаемость из поисковых систем на момент начала работ 1235 посетителей в месяц, из Google при этом всего 57 посетителей в месяц.

Владелец магазина видит проблему индексации в Google, возникшую после смены URL-адресов страниц сайта. Пытается самостоятельно исправить эту проблему на протяжении 3-х месяцев, но безрезультатно.

Предлагаем клиенту заняться этой проблемой в рамках сотрудничества с нашей компанией. Пожав виртуально друг другу руки, приступаем к ̶о̶с̶м̶о̶т̶р̶у̶ ̶к̶о̶п̶ь̶я̶ поиску проблемы и работам по оптимизации.

Загадочный Google

После смены на сайте URL-адресов страниц, новые URL Google нашел, но не захотел индексировать. Основная причина в Google Вебмастере звучала так: «Страница просканирована, но пока не проиндексирована».

В справке на этот счет информация скудна и звучит примерно так: «…В дальнейшем она может быть проиндексирована, а может и остаться в текущем состоянии; вновь отправлять этот URL на сканирование не нужно».

Суть была в том, что поисковик не считал нужным публиковать эти страницы в индексе, потому что пользователям они были не нужны (на его предвзятый машинный взгляд): качество страниц низкое, на запросы пользователей ответ они не давали. В Яндекс, в целом, все было в порядке.

Сеошники не сдаются

Логично, что если поисковая машина считает страницы сайта неинтересными (ненужными) пользователям, то необходимо ее в этом переубедить. Для начала проводим ряд стандартных работ, основанных на личном опыте и изученном спросе сервиса wordstat.yandex.ru:



дополнили данные в файле robots.txt — исключили из индексации всякий «мусор»;

реализовали автоматическое формирование файлов sitemap.xml — чтобы обратить явное внимание поисковых систем на страницы сайта;

удалили все ключевые слова в мета-теге keywords — особо никак не влияет, но мало ли;

реализовали автоматическое формирование уникальных title страниц по шаблону: «Купить Наименование товара — заказ по каталогу с ценами в Москве | «Название магазина» — на основании спроса wordstat.yandex.ru (какие слова спрашивают с товарами);

реализовали автоматическое формирование уникальных description страниц по шаблону: «Интернет-магазин «Название магазина» г. Москва предлагает купить Наименование товара — заказывайте продукцию из каталога с ценами. При заказе на сумму 50 000 руб. и более — доставка бесплатно».

На второй месяц работ произвели закупку внешних ссылок. Google, в отличии от Яндекс, на наш взгляд, все еще достаточно хорошо учитывает ссылочную массу при ранжировании сайта. Главное — не переборщить с ее количеством на старте. Плавное увеличение числа ссылок и их естественность — залог успеха.

Видим первые результаты в виде роста индексации в Google: проиндексировано 16249 страниц.



Еще на начальном этапе работ по проекту мы посчитали, что на индексацию страниц также может негативно влиять не совсем естественный SEO-текст, расположенный на всех основных страницах товаров (формировался по шаблону в зависимости от имени товара):



Написали новый текст, более сдержанный и естественный. Предложили клиенту. Но клиент посчитал, что существующий текст влияет на оптимизацию положительно, а не отрицательно. Понадобилось какое-то время, чтобы доказать свою правоту и убедить клиента в обратном. В новый текст также подставлялось наименование товара, но делалось это более естественно. Получился он примерно таким:



На страницы разделов тоже добавили шаблонный текст:



Итогом внедрения новых текстов стал прирост проиндексированных страниц в Google в количестве 2000 штук. Что не могло не радовать нас и клиента.

Что дальше?

Работы по оптимизации продолжились, и было сделано следующее:

Обновили дизайн страниц. Они стали более функциональны, читабельны и приятны на вид.

Перевели сайт на защищенный протокол (поставили SSL-сертификат), тем самым увеличили доверие посетителей и поисковых машин.

Итоги

Благодаря увеличению количества индексируемых страниц, трафик с Google вырос примерно в 10 раз:



Что соответственно привело к росту заказов из этой системы:

Опыт работы с данным проектом показал, что проблема индексации сайта в поисковой системе Google по причине «страница просканирована, но пока не проиндексирована» не решается сама собой — поисковой системе важно дать явно понять необходимость включения тех или иных страниц сайта в индекс.

Для этого, на наш взгляд, важно качественно настроить индексацию сайта, пересмотреть оптимизацию страниц (пусть даже сделать ее шаблонной), содержимое страниц, а также усилить эффект полученными внешними ссылками, на которые поисковая система Google обращает внимание больше, чем Яндекс.