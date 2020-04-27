Google изучил изменения в потребительском поведении россиян

Непредвиденная ситуация привела к пересмотру покупок товаров определенных категорий. Согласно совместному исследованию Google и Ipsos, в апреле 2020 года помимо того, что россияне стали чаще использовать средства защиты (78% опрошенных), и пользоваться услугами онлайн кинотеатров (41%, из которых 16% воспользовались впервые), довольно существенный процент (около 13% опрошенных) стали экономить на продуктах питания (от 10 до 15% стали покупать более дешевые марки или в более дешевых местах в зависимости от категории товара), а около 80% респондентов отказались от крупных покупок, кредитов или перенесли их на неопределенный срок.

Бытовая и аудио/видео техника

За прошедшие три месяца около трети опрошенных были вынуждены отказаться от покупок в этой категории, и почти половина респондентов перенесли покупки на менее или более длительный срок.

Среди тех, кто приобрел мелкую бытовую технику 20% в итоге купили более дешевый товар, чем планировали до начала эпидемии, при этом с начала апреля почти в два раза выросло число тех, кто приобрел более дорогие товары, чем планировали (с 5,3% до 10,2%).

Среди покупателей крупной бытовой техники 16% приобрели более дорогой товар, чем планировали год назад, а 26% — более дешевый.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры

Сегодня существенная доля россиян пересмотрела планы по приобретению техники. Так, 21% опрошенных отказались от покупки товаров из категории “Смартфоны”, 37% отложили ее на срок более трех месяцев, а 24% — на небольшой период (до трех месяцев).

Определенная часть потребителей все же не смогла полностью отказаться от приобретения умного гаджета. В результате 21% купили более дешевые версии, чем планировали год назад, и лишь 9% выбрали более дорогостоящий бренд.

Аналогичная ситуация наблюдается в категориях “Планшеты” и “Ноутбуки, компьютеры и аксессуары”: около 19% респондентов отменили покупку планшетов, а 24% — ноутбуков и компьютеров. При этом, в случае с планшетами, 33% отложили приобретение товара на длительный срок, а 21% — на короткий. В случае с компьютерами отложить покупку на долгий период решили 18%, а 34% — на срок до трех месяцев.

Одежда и обувь

Россияне стали откладывать покупки и в этой категории. Так, 37% опрошенных решили совершить покупку чуть позже (менее, чем через три месяца), 21% отложили ее на более длительный срок, а 26% и вовсе отказались от нее, при этом процент тех, кто вынужден отказаться от покупки одежды вырос с начала апреля с 20% до 26% . Также в апреле растет количество тех, кто останавливает свой выбор на более бюджетных брендах — таких на прошлой неделе оказалось 20%.

Продукты питания и средства личной гигиены

Если сравнить категории товаров, то больше всего впрок россияне стали покупать товары личной гигиены (30% респондентов на первой неделе апреля, 25% на третьей неделе), противовирусные препараты (28,5% на первой неделе апреля, 22% на третьей) и корма для животных (24% на первой, 17% на третьей).

На кондитерских изделиях, алкоголе и безалкогольных напитках стали экономить чаще как с точки зрения сокращения объема и частоты покупок, так и переключаясь на более дешевые марки. Самая высокая лояльность брендам наблюдается в категориях “Молоко и кисломолочная продукция” и “Корма для животных”, где 86% и 83% респондентов заявили, что продолжают покупать те же марки, что покупали ранее.

Существенно увеличилось количество доставок продуктов питания и готовой еды на дом — 38% и 34% респондентов стали делать это чаще, а 21% и 11% воспользовались впервые.

Аптечные препараты

Как на первой, так и на второй и третьей неделях апреля россияне значительно увеличили покупки противовирусных препаратов (29% стали покупать в большем объеме, на третьей неделе 22%), но 13% перешли на более дешевые марки. В меньшей степени ситуация повлияла на покупки обезболивающих, которые покупают в тех же местах (79%) и тех же марок (82%).

Финансы и инвестиции

Текущая ситуация неизбежно повлияла на финансовые решения россиян. 14% респондентов, взявших кредит в последние месяцы, не планировали этого делать до марта 2020. Вместе с тем, 86%, которые планировали привлечь кредитные средства для крупных покупок, отказались и от покупок и от кредитов, либо отложили это решение на небольшой или длительный срок.

Среди тех, кто планировал инвестиции за последние три месяца, но не сделал, лишь 25% приняли данное решение по причинам, не связанным с эпидемией. Большинство тех, кто все-таки инвестировал (64%), выбрали в качестве финансовых инструментов вклады.

Онлайн учеба и развлечения

В условиях самоизоляции онлайн кинотеатры и музыкальные подписки стали еще популярнее — это отметили 24% респондентов. Интересно, что число россиян, которые впервые воспользовались этими сервисами растет каждую неделю (14% на первой неделе апреля, 16% на третьей).

Меняется и потребительское поведение в категории “Компьютерные, консольные и мобильные игры”, где одни заметно сокращают, а другие заметно увеличивают покупки и потребление. Значительнее всего сократили покупки пользователи мобильных игр — 24% респондентов на первой неделе апреля, 26% на третьей. 25% покупателей компьютерных и консольных игр отметили, что в апреле стали покупать меньше, 16% — больше, а 5% совершили покупку впервые. Что касается внутриигрового контента, то 25% увеличили, а 22% наоборот сократили покупки.

Значительно увеличилось и продолжает расти количество зарегистрированных на платных обучающих онлайн курсах. Так, 17% опрошенных впервые попробовали подобный формат, а 29% стали еще больше пользоваться данными сервисами. Среди тех, кто получает сейчас онлайн образование, основная мотивация – это необходимость для работы или увеличения заработка.

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку и значительное изменение покупательских привычек, стоит отметить, что россияне настроены достаточно оптимистично. Так, 14% респондентов отметили, что ситуация, по их мнению, наладится в течение месяца. В то же время 39% считает, что для нормализации ситуации необходимо 1-3 месяца.

Google и Ipsos запустили исследование потребительских привычек россиян, начиная с апреля 2020 года. Исследование проводится в форме онлайн опроса и охватывает различные категории потребительских товаров, включая бытовую технику, смартфоны, компьютеры, одежду и обувь, продукты питания, а также поведение онлайн. В течение следующих недель планируется проведение новых волн исследования.

Материалы по теме: