Google выпустил новое приложение по типу Pinterest – Keen

Экспериментальное подразделение Google Area 120 выпустило новое приложение, которое напоминает Pinterest. Оно получило название Keen.

Согласно описанию, Keen – это место, где пользователи могут собирать контент на интересующие их темы, делиться этими подборками с другими людьми, а также находить новый контент на основе того, что они сохранили.

При этом разработчики отмечают, что новое приложение не предназначено для того, чтобы пользователи тратили «бесконечное время» на браузинг. Оно призвано стать «домом» для их интересов.

Новый сервис доступен в виде веб- и Android-приложения.

Напомним, что Facebook тоже недавно выпустил похожее приложение под названием Hobbi.