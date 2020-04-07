Google может учитывать nofollow-ссылки в ранжировании

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о ссылках и ранжировании. В частности, как новому сайту завоёвывать позиции в поисковой выдаче, если у него нет dofollow-ссылок.

Вопрос к Google звучал так:

«Всем известно, что dofollow-ссылки могут помочь получить высокие позиции – помимо многих других сигналов. Поэтому, на меня никто не ссылается, используя dofollow-ссылки, поскольку это может стоить им какого-то объёма ссылочного веса.

Как новичку, такому как я, развивать свой сайт, если никто не желает давать ему dofollow-ссылки? Как новичок может расти в 2020 году, или же он должен просто создавать контент и бесконечно ждать?

У Google та же система, что и у тех, кто отдаёт предпочтение только крупным игрокам? Или же Google разработает новые правила, которые не будут проводить различий между этими типами ссылок?».

Джон Мюллер начал свой ответ с того, что автор вопроса преувеличивает роль dofollow-ссылок:

«Что касается последнего пункта, то мы уже находимся в том состоянии, когда nofollow-ссылки используются в качестве сигнала. Мы не всегда игнорируем эти ссылки. Особенно это касается тех сегментов, где многие новые сайты связаны только nofollow-ссылками, и для нас было бы минусом, если бы мы не могли находить эти ссылки и показывать их в поиске».

Далее Мюллер объяснил, что на позиции сайта в поиске влияет очень много факторов, помимо ссылок. Поэтому всегда нужно ориентироваться на более широкую картину по ресурсу.

В целом из его ответа следует, что:

Google использует новые правила, которые позволяют учитывать nofollow-ссылки в качестве сигнала для ранжирования. Это выгодно сайтам в тех нишах, где игроки ссылаются друг на друга, используя nofollow-ссылки.

Продвижение бизнеса не сводится к приобретению ссылок.

Чтобы привлекать трафик на сайт, нужно придерживаться проактивной позиции. Важно найти способы выделить сайт среди других, чтобы он был более заметным и интересным для пользователей, чем ресурсы конкурентов.

Чтобы улучшить позиции сайта, нужно придерживаться комплексного подхода, а не уделять всё внимание одному фактору, такому как ссылки.

Напомним, что в сентябре Google изменил свой подход к обработке ссылочного атрибута nofollow и представил 2 новых атрибута для ссылок: «sponsored» и «ugc».

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