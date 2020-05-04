Google о том, теряют ли ссылки свою ценность со временем

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, теряют ли ссылки свою ценность со временем.

Теоретически, чем дольше существует ссылка, тем менее ценной она будет становиться со временем. Однако это не всегда так.

Также, нельзя сказать, что новая ссылка по умолчанию является менее ценной, чем старая.

Ценность ссылок определяется тем, насколько релевантным является тот контент, в котором они находятся.

Ценность ссылок меняется со временем

Ценность ссылок может меняться и меняется со временем, но это больше связано с тем, как меняется тот сайт, на котором они расположены.

Например, свежая ссылка может иметь большой вес, если она находится в высоко релевантной новостной статье.

Однако со временем ценность этой ссылки может уменьшиться – по мере снижения релевантности статьи.

Ценность ссылок может снижаться, но не всегда

Например, если ссылка расположена в «вечнозелёной» статье, релевантность которой не снижается с течением времени, то её ценность также будет сохраняться.

Также возможна ситуация, когда контент становится более релевантным со временем — тогда и ценность ссылки тоже будет повышаться.

Таким образом, ценность ссылки зависит от контента и того, как меняется его актуальность и релевантность для пользователей с течением временем.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: