Google мог обновить свой локальный алгоритм в конце января

Западные SEO-специалисты заметили изменения в позициях сайтов, которые могут говорить об обновлении алгоритма локального поиска Google в районе 31 января.

Инструмент мониторинга локальной выдачи Local Rank Flux от BrightLocal также показал более сильные изменения в тот день:

Эта тема обсуждалась на форуме Local Search, но сообщений было немного.

Так, один из вебмастеров написал, что за сутки сайт его клиента по нескольким важным ключевым словам упал на 15-20 позиций. Он также предположил, что это может быть связано с апдейтом или сбоем.

Другой специалист написал о незначительном снижении позиций (на пару пунктов) и тоже поднял вопрос о возможном обновлении.

К ним присоединились ещё несколько человек, которые также заметили изменения по своим ресурсам в эти даты.

Между тем известный западный эксперт по локальному SEO Джой Хоукинс считает, что подобные колебания являются нормой для конкурентных тематик, таких как юридические услуги. По её наблюдениям, чем крупнее город, тем сильнее колебания.

В целом доступные данные говорят о том, что если обновление и было, то оно было небольшим. Какие страны, помимо США, оно могло затронуть, неизвестно.

Напомним, что последнее официальное обновление локального алгоритма Google было запущено в ноябре, а подтверждено – в декабре.

Добавим также, что на выходных вебмастера заметили признаки крупного обновления алгоритма Google, не связанного с локальным поиском.