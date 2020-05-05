Google начал показывать больше локальных новостей на тему COVID-19

Google начал возвращать больше локальных новостей на тему эпидемии COVID-19 в результатах поиска. Об этом рассказал сотрудник поиска Дэнни Салливан в серии постов в Twitter.

По его словам, прежде Google никогда не видел такого большого количества поисковых запросов на одну тему, которые бы сохранялись в течение столь продолжительного времени, как это происходит в случае COVID-19.

Google Search has never seen as many searches for a single topic continue over a sustained period as is happening now with COVID-19. Many searches are for news about what’s happening in local areas, such as sheltering updates or the latest on testing. Here’s how we’re helping…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) May 4, 2020

В связи с тем, что многие запросы имеют локальный характер, в апреле Google внёс изменения в свой алгоритм, чтобы показывать больше новостей от местных издателей в блоке «Главные новости».

Кроме того, теперь Google будет показывать как AMP, так и non-AMP статьи в блоке «Главные новости» по запросам на тему коронавируса. Для других тематик наличие AMP остаётся обязательным требованием.

Google также добавил в выдачу новый блок «Local News», где показывается локальный контент на тему эпидемии.

Что касается издателей, то им никаких дополнительных действий в связи с этими обновлениями предпринимать не нужно.

Изменения, внесённые Google в работу поискового алгоритма, были призваны удовлетворить значительно возросший спрос на такого рода информацию со стороны пользователей.

Что Google понимает под «локальным новостным контентом»

Согласно Google, это могут быть материалы, созданные локальными СМИ, которые обслуживают определённые города или регионы.

Это также может быть контент, который Google определил как релевантный для жителей конкретной территории, даже если он был опубликован теми СМИ, которые находятся в другом регионе.