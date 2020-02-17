Google обновил алгоритм локального поиска

Зарубежные вебмастера заметили признаки крупного обновления в локальном поиске Google. Колебания в выдаче начались 14 февраля и продолжаются до сих пор.

Согласно сообщениям на тематических площадках, апдейт повлиял на позиции всех компаний, которые ранжируются в блоке локальной выдачи (Local Pack) и в результатах поиска в Google Картах.

Инструмент мониторинга локальной выдачи Google BrightLocal Local Rankflux также показал крупные колебания на этих выходных:

Сервис отслеживает ежедневные изменения в позициях по 14 тыс. ключевых слов.

Эксперты в области локального поиска поделились своими мнениями по возможному апдейту на форуме Local Search.

Джой Хоукинс:

«Мы определённо видим много изменений. Но мы не собираемся ничего делать, пока не пройдет несколько дней, и мы не увидим, что останется.

Стефани Ньютон из BrightLocal написала в пятницу, 14 февраля:

«Для понимания: 4,78 – это наивысший показатель, который мы когда-либо видели (не считая сбоя в августе 2019 года). Это даже выше, чем то, мы наблюдали при запуске обновления “Bedlam” в ноябре».

Позже в тот же день другая сотрудница BrightLocal под ником Rosie добавила:

«По сравнению с “обычным” днём вероятность того, что компании останутся на той же позиции, что и вчера, стала на 50% ниже. Обычно, 35-55% компаний не видят никаких изменений, но сегодня их было только 26%».

Она также отметила, что по состоянию на 14 февраля наблюдалось значительное снижение позиций (более чем на 10 пунктов) по большему числу компаний. Доля таких предприятий за сутки выросла на 139%. Между тем это довольно небольшое число от общего количества бизнесов (0,27% на 13.02.20; 0,68% на 14.02.20).

В то же время часть компаний значительно улучшили свои позиции (более чем на 10 пунктов). С 13 по 14 февраля доля таких предприятий выросла на 90% (5,32% от общего числа компаний против 2,71%).

Между тем небольшое повышение уровня колебаний в локальной выдаче Google специалисты BrightLocal наблюдают уже около недели. Так что, это могут быть компании, которые возвращаются на те позиции, которые они занимали перед этими небольшими колебаниями.

Как видно на первом скриншоте, в воскресенье инструмент BrightLocal показал снижение волатильности. Однако в понедельник, 17 февраля, колебания в выдаче снова усилились. При этом они остаются ниже уровня пятницы, в связи с чем эксперты склоняются к выводу, что «худшее» уже позади.

В каком масштабе было запущено это обновление, пока неизвестно. Эксперты, принимавшие участие в обсуждении на форуме Local Search, находятся в Канаде, США и Великобритании.

Напомним, что Google также, возможно, обновлял свой локальный алгоритм в конце января.