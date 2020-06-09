В Картах Google появились новые оповещения на тему COVID-19

Google объявил о запуске ряда новых оповещений на тему COVID-19 в Картах.

Теперь при просмотре маршрутов общественного транспорта пользователи будут видеть «релевантные оповещения» от транспортных компаний об обязательных мерах предосторожности, которые должны быть приняты из-за эпидемии — таких, как ношение маски для лица.

Если определённый маршрут временно закрыт в связи с карантинными мерами, то Карты Google предупредят об этом.

Приложение также покажет, насколько загружены станции метро. Для этого сервис собирает данные от пользователей.

Разработчики также добавили дополнительные оповещения в режим вождения, которые будут предупреждать об ограничениях, связанных с COVID-19, на пути следования пользователя. На первом этапе они будут запущены в США, Мексике и Канаде.

Наконец, если пользователь направляется в центр проверки на COVID-19, то приложение оповестит, если там обязательна предварительная запись, чтобы поездка не прошла впустую. Эти уведомления запускаются в Индонезии, Израиле, Южной Корее, США и на Филиппинах.