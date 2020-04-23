Google сообщит пользователям, если не сможет найти хорошие результаты

Google объявил о запуске нового сообщения в поиске, которое будет выводиться в тех случаях, когда поисковику не удастся найти хорошие результаты.

«Похоже, что для вашего запроса не нашлось удачных совпадений», — говорится в этом сообщении.

В Google уже реализовано несколько механизмов, помогающих предотвратить такого рода ситуации. Так, специальные системы определяют ошибки в запросах и исправляют их, чтобы пользователи могли находить то, что им нужно.

Google также продолжает улучшать системы понимания языка в поиске, чтобы находить подходящие совпадения, даже если запрос не совпадает с теми фразами, которые содержатся в онлайн-контенте.

Однако иногда этих механизмов недостаточно, чтобы предоставить пользователю хорошие результаты. Поэтому и было принято решение запустить специальное сообщение.

Согласно Google, оно выводится не очень часто, но помогает понять, что можно найти и результаты получше. Кроме того, иногда в интернете нет той информации, которую ищет пользователь.

На данный момент эта функция запускается в США. Когда она будет расширена на другие страны, в Google не уточнили.