Google Meet появится в мобильных приложениях Gmail

Google объявил, что в скором времени сервис видеоконференций Meet появится в мобильных приложениях Gmail для iOS и Android. В веб-версии сервиса он стал доступен в прошлом месяце.

В ближайшие недели у каждого пользователя появится быстрый доступ к видеоконференциям на смартфоне. В приложении Gmail для Meet будет выделена отдельная вкладка.

Пользователи также смогут присоединяться к встречам прямо из сообщений:

Запланированные встречи будут отображаться в Google Календаре. Присоединиться к ним пользователи смогут в один клик.

Чтобы начать видеоконференцию, получить ссылку на встречу или добавить предстоящий звонок в Календарь, достаточно нажать кнопку «Начать встречу» на вкладке Meet.

Выбрав опцию «Присоединиться к встрече с паролем», пользователи смогут войти в конференцию по приглашению, используя специально сгенерированный код.

Новая функциональность появится в мобильных приложениях Gmail в ближайшие недели.

Напомним, что сервис Google Meet был запущен для всех пользователей в апреле. До этого он был доступен только для клиентов G Suite.

Согласно Google, видеоконференции Meet и их записи на Диске защищены шифрованием. Кроме того, сервис не позволяет присоединяться к встречам анонимным пользователям без учётной записи Google. Данные пользователей Meet также не используются для рекламы и не передаются третьим сторонам.