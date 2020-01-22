Google не планирует прекращать поддержку микроформатов

Вчера Google анонсировал прекращение поддержки разметки Data-vocabulary в связи с широкой популярностью Schema.org. После этого один из вебмастеров поинтересовался в Twitter, не ожидает ли такая же участь микроформаты.

По словам сотрудника Google Джона Мюллера, поисковик по-прежнему поддерживает микроформаты и не планирует отказываться от них.

We don't have any plans for changes to announce there at the moment. I don't know off-hand how broadly microformats are used, my guess is it's much more than data-vocabulary. That said … https://t.co/ZCE7rTKmPa — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 21, 2020

Мюллер также поделился диаграммой из Google Трендов, которая показывает частоту использования микроформатов, Data-vocabulary и Schema.org.

Позже ещё один вебмастер задал вопрос на эту тему в Twitter. Мюллер повторил, что Google всё ещё поддерживает микроформаты.

Yes, we still support them. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 21, 2020

Напомним, что поддержка разметки Data-vocabulary.org будет прекращена 6 апреля. Она будет переведена в разряд устаревшей и Google перестанет использовать её для создания расширенных результатов.