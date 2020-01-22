Google не планирует прекращать поддержку микроформатов

Вчера Google анонсировал прекращение поддержки разметки Data-vocabulary в связи с широкой популярностью Schema.org. После этого один из вебмастеров поинтересовался в Twitter, не ожидает ли такая же участь микроформаты.
По словам сотрудника Google Джона Мюллера, поисковик по-прежнему поддерживает микроформаты и не планирует отказываться от них.
Мюллер также поделился диаграммой из Google Трендов, которая показывает частоту использования микроформатов, Data-vocabulary и Schema.org.
Позже ещё один вебмастер задал вопрос на эту тему в Twitter. Мюллер повторил, что Google всё ещё поддерживает микроформаты.
Напомним, что поддержка разметки Data-vocabulary.org будет прекращена 6 апреля. Она будет переведена в разряд устаревшей и Google перестанет использовать её для создания расширенных результатов.
Прокомментировать