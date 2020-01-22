Google не планирует прекращать поддержку микроформатов

Анна Бондарь -
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Вчера Google анонсировал прекращение поддержки разметки Data-vocabulary в связи с широкой популярностью Schema.org. После этого один из вебмастеров поинтересовался в Twitter, не ожидает ли такая же участь микроформаты.

По словам сотрудника Google Джона Мюллера, поисковик по-прежнему поддерживает микроформаты и не планирует отказываться от них.

Мюллер также поделился диаграммой из Google Трендов, которая показывает частоту использования микроформатов, Data-vocabulary и Schema.org.

Позже ещё один вебмастер задал вопрос на эту тему в Twitter. Мюллер повторил, что Google всё ещё поддерживает микроформаты.

Напомним, что поддержка разметки Data-vocabulary.org будет прекращена 6 апреля. Она будет переведена в разряд устаревшей и Google перестанет использовать её для создания расширенных результатов.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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