В Google снова появились проблемы с индексацией новостного контента

21 апреля англоязычные пользователи заметили, что в Google снова наблюдаются проблемы с индексацией свежего новостного контента. Сообщения на эту тему появились в Twitter.
При попытке найти статьи с тех сайтов, которые индексируются в режиме реального времени (The Wall Street Journal, The New York Times и т.п.), Google не отображал их в результатах поиска.
Сотрудник Google Дэнни Салливан написал в Twitter, что он уже передал информацию об этой проблеме инженерам.
Напомним, что в прошлом году Google несколько раз сталкивался с такого рода сбоями, но в этом году это произошло впервые.
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