В Google снова появились проблемы с индексацией новостного контента

21 апреля англоязычные пользователи заметили, что в Google снова наблюдаются проблемы с индексацией свежего новостного контента. Сообщения на эту тему появились в Twitter.

При попытке найти статьи с тех сайтов, которые индексируются в режиме реального времени (The Wall Street Journal, The New York Times и т.п.), Google не отображал их в результатах поиска.

Сотрудник Google Дэнни Салливан написал в Twitter, что он уже передал информацию об этой проблеме инженерам.

I'll pass it on — Danny Sullivan (@dannysullivan) April 21, 2020

Напомним, что в прошлом году Google несколько раз сталкивался с такого рода сбоями, но в этом году это произошло впервые.