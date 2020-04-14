Google может полностью отказаться от поддержки тега noscript в будущем. Об этом заявил сотрудник поиска Мартин Сплитт во время последней видеовстречи на тему JavaScript SEO.
По его словам, в настоящее время Google поддерживает этот тег только для изображений.
Он также добавил, что не стал бы использовать тег noscript, потому что Google может прекратить его поддержку со временем.
Прослушать вопрос к Сплитту и его ответ на него можно на видео ниже:
Отметим, что тег <noscript> определяет альтернативный контент, который будет отображаться в том случае, если пользователь отключил в браузере поддержку скриптов, либо браузер не поддерживает скрипты.
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