На данный момент он поддерживается только для изображений

Google может полностью отказаться от поддержки тега noscript в будущем. Об этом заявил сотрудник поиска Мартин Сплитт во время последней видеовстречи на тему JavaScript SEO.

По его словам, в настоящее время Google поддерживает этот тег только для изображений.

Он также добавил, что не стал бы использовать тег noscript, потому что Google может прекратить его поддержку со временем.

Прослушать вопрос к Сплитту и его ответ на него можно на видео ниже:

Отметим, что тег <noscript> определяет альтернативный контент, который будет отображаться в том случае, если пользователь отключил в браузере поддержку скриптов, либо браузер не поддерживает скрипты.