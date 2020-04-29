Сотрудники Google вернутся в офисы не раньше 1 июня

Google планирует постепенно возобновить работу своих офисов, начиная с 1 июня. Об этом заявил глава компании Сундар Пичаи в письме, разосланном сотрудникам.

Чтобы снизить тревожность, связанную со сменой обстановки, возвращение работников в офисы будет производиться постепенно, а не одномоментно.

«Я знаю, что перспектива возвращения в офис вызовет у всех разные эмоции. Некоторые из нас будут стремиться вернуться на свои привычные рабочие места и увидеть коллег. У других оставление близких и своего дома может вызвать беспокойство», — написал Пичаи.

При этом единой для всех процедуры не будет — вопрос будет решаться локально руководством конкретных офисов.

Если же у сотрудников есть «особые обстоятельства», такие как уход за членами семьи, то им не нужно будет выходить на работу в офис немедленно. Они смогут обсудить со своими менеджерами гибкие условия работы.

По возвращении в офисы команды продолжат отслеживать ситуацию в своих регионах, чтобы при необходимости внести изменения в работу с учётом предписаний местных властей.

Google также планирует использовать удалённый режим работы и проводить онлайн-мероприятия даже после снятия ограничений. По словам Пичаи, пандемия стала возможностью переосмыслить то, как компания работает.

Пичаи также поблагодарил тех сотрудников, которые продолжают работать в офисах и дата-центрах для поддержания функционирования различных сервисов и продуктов компании.

Напомним, что Google настоятельно рекомендовал всем своим сотрудникам работать из дома в марте.