Стартовал прием заявок на Google Play Indie Games Festival 2020

В 2019 году независимые мобильные разработчики выпустили на платформе Google Play множество игр с необычным сюжетом, интересным и технически сложным геймплеем и хорошей графикой. Для того, чтобы таких игр было больше, Google снова объявляет запуск Google Play Indie Games Festival 2020 для команд из Европы, Южной Кореи и Японии.

В 2019 году в финал конкурса прошли три команды из России: Kiary Games (головоломка Tiny Room Stories: Town Mystery ), Tapteek (пазл-платформер Fobia ) и TAW (платформер Peep ). Для тех, кто разрабатывает крутые игры, тоже есть шанс стать одним из победителей Google Play Indie Games Festival и получить поддержку команды Google.

Условия участия

Заявку на Google Play Indie Games Festival могут подать независимые разработчики и небольшие студии (не более 50 сотрудников) из стран, указанных в списке ниже*. Главное условие — игра, участвующая в конкурсе, должна быть официально выпущена в Google Play или хотя бы находиться в режиме открытого бета-тестирования в период между 7 мая 2019 года и 2 марта 2020 года. С другими требованиями можно ознакомиться здесь . Заявки принимаются до 2 марта 2020 года, 17:00 по московскому времени.

В марте жюри выберет 20 лучших игр в каждом регионе. Они поедут на Google Play Indie Games Festival в Варшаву, где представят свои проекты. Во время фестиваля зрители, эксперты и команда Google Play выберут топ-10 проектов, из которых впоследствии будут отобраны три лучших.

Призовой фонд:

Тех, кто пройдет в топ-20, ждет:

Возможность представить свой проект на финальном мероприятии в Варшаве;



Включение игры в специальную коллекцию Indie Games Contest в разделе «Инди-игры» на Google Play на один месяц;



Два билета на Playtime 2020. Это закрытое мероприятие для ведущих разработчиков приложений и игр в Google Play;



Устройство Google Nest.



Для вошедших в топ-10:

Включение игры в раздел «Новые инди-игры» (для новых игр) или «Популярные инди-игры» на один месяц;



Продвижение игры на маркетинговых каналах Google Play;



Продвижение игры на маркетинговых каналах Android Developer / Play Developer.



Устройство Google Pixel 4;



Персональная консультация с членом команды Google Play.



А для тех, кто пройдет все этапы и станет одним из тройки победителей, подготовлены:

Премиальное размещение игры в магазине приложений Google Play;



Ваучер на 100 000 евро от агентства Superscale, агентства, которое занимается поддержкой разработчиков;



Устройство Google Pixelbook Go;



Две персональные консультации с членами команды Google Play.



Кроме того, впервые команда Google выберет из топ-20 финалистов две команды, которые примут участие в акселераторе для игровых стартапов Google Indie Games Accelerator . Это бесплатная эксклюзивная образовательная программа по таким направлениям, как разработка и дизайн игр, развитие бизнеса и управление командой, монетизация и привлечение пользователей, а также тестирование игр.



Подробнее о призовом фонде — здесь.



* Конкурс открыт для разработчиков из следующих стран Европы: Россия, Австрия, Республика Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания (включая Северную Ирландию), Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.



