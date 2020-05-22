Google запускает подкаст с«неофициальной» информацией по поиску

Команда Google Webmasters объявила о запуске нового подкаста для вебмастеров – «Search Off the Record» («Поиск не для записи»).

Согласно Google, новый проект позволит владельцам сайтов и SEO-специалистам заглянуть за кулисы поиска.

Подкаст будут вести три сотрудника поиска: Мартин Сплитт, Джон Мюллер и Гэри Илш.

В трейлере подкаста говорится о том, что он будет весёлым и в нём будет доступна та информация, которой у вебмастеров нет.

New Podcast from Google Webmasters 🦄🎙🎧@johnmu @g33konaut and @methode talk all things Google Search such as:



🗣trending topics in SEO

🖥Search Console features

🎉fun stories, and more!



Find the full trailer and subscribe to Search Off the Record → https://t.co/8cQVTALyGD pic.twitter.com/iIUafSeIFr — Google Webmasters (@googlewmc) May 21, 2020

Например, в некоторых эпизодах сотрудники Google расскажут о процессе принятия решений, который предшествует запускам. Они также поделятся информацией о новых проектах, над которыми идёт работа.

«В этом подкасте мы пытаемся немного рассказать всем, кто интересуется, о чём мы думаем и над чем работаем, и что происходит до того, как что-то станет общедоступным», — отметил Мартин Сплитт.

Джон Мюллер также добавил:

«Мне нравится название “Search Off the Record”, потому что многое из того, что мы делаем, не документировано».

Гарри Илш в свою очередь продемонстрировал, что юмор будет ключевым элементом нового проекта:

«У нас были и другие идеи для названия, и, наверное, здорово, что мы выбрали этот вариант, потому что другие были типа “Search Engine Square Table”.

Зачем вам слушать наш подкаст? Прежде всего потому, что мы очень, очень весёлые. Во-вторых, потому что у нас есть та информация, которой у вас нет».

Подписаться на «Search Off the Record» можно в любом приложении для прослушивания подкастов. Эпизоды также можно будет отслеживать на официальной странице проекта по ссылке.

Первый эпизод пока готовится к публикации.