Google покупает стартап в области технологий для розничных магазинов Pointy

Google объявил о покупке ирландского стартапа Pointy, который специализируется на разработке решений для традиционных ритейлеров, включая представителей малого бизнеса.

Компания помогает тем ритейлерам, у которых пока нет интернет-магазина, появиться онлайн – чтобы их товары отображались в результатах поиска Google и на специальных страницах на сайте Pointy.

Сделка планируется к закрытию в ближайшие недели. Стоимость покупки не разглашается.

Розничные компании используют программное обеспечение Pointy для автоматического отслеживания ассортимента магазинов. Эта информация затем отображается в Google в разделе «See what’s in store», чтобы покупатели могли находить интересующие их товары в магазинах поблизости.

Для этого в Pointy разработали недорогое устройство, которое прикрепляется к сканеру штрих-кодов. Решение совместимо с несколькими POS-системами, включая Square.

После установки устройство регистрирует каждый товар, проданный магазином, а затем создаёт цифровой реестр товаров, который может отображаться в платных и органических результатах поиска Google.

Pointy также создаёт на своём сайте страницы с ассортиментом для каждого магазина и продукта, которые также могут ранжироваться по товарным запросам.

«В последние несколько лет мы пришли к очень тесному сотрудничеству с Google. Стало понятно, что у нас совпадает видение того, как технологии могут улучшить локальный розничный бизнес. Объединив усилия, мы сможем помочь людям открывать для себя местные магазины и товары в гораздо большем масштабе», — заявили сооснователи Pointy Марк Камминс (Marks Cummins) и Чарльз Бибби (Charles Bibby).

За всё время своего существования стартап привлёк $19 млн финансирования. Эту цифру компания раскрыла в июле 2018 года.