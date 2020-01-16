Google запустил новый органический блок с популярными товарами

Google объявил о запуске нового органического блока «Popular Products» в мобильной поисковой выдаче. Пока он выводится только по запросам, связанным с одеждой и обувью, но в будущем компания планирует расширить количество охватываемых категорий.

Google начал тестировать показ товаров в органической выдаче в прошлом году. Теперь компания официально объявила о запуске.

Новый блок «Popular Products» формируется на основе товарных фидов, загруженных в Google Merchant Center. Поисковик определяет популярные товары и отображает их в одном блоке, позволяя пользователям фильтровать результаты по стилю, магазину и размеру. Все результаты содержат ссылку на сайт продавца.







В каких странах запущен новый блок, в компании не уточнили.

Напомним, что ранее на этой неделе Google объявил о покупке стартапа Pointy, который помогает тем ритейлерам, у которых нет интернет-магазина, представить свои товары онлайн.