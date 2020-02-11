Google решил проблему с записями на панелях компаний

Google решил проблему с записями, публикуемыми на панелях компаний через сервис Мой бизнес — Google Posts. Об этом сообщил эксперт по локальному поиску Майк Блументаль в своём Twitter.
На прошлой неделе SEO-специалисты начали массово жаловаться на отклонение таких записей со стороны Google. Предполагалось, что причиной этого стало нарушение рекомендаций поисковика в отношении изображений.
Согласно твиту Блументаля, Google устранил проблему 10 февраля, и теперь оптимизаторы снова могут публиковать такие записи.
Кроме того, в ближайшие дни компания также опубликует те записи, которые были отклонены. Поэтому дублировать их пока не стоит.
Что на самом деле послужило причиной отклонения записей – нарушения, связанные с изображениями, или другие – в Google не прояснили.
Поскольку в своём сообщении компания использовала слово «fix», то это может говорить о том, что проблема была связана со сбоем в системе, который уже устранили.
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