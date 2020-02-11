Google решил проблему с записями на панелях компаний

Анна Бондарь -
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Google решил проблему с записями, публикуемыми на панелях компаний через сервис Мой бизнес — Google Posts. Об этом сообщил эксперт по локальному поиску Майк Блументаль в своём Twitter.

На прошлой неделе SEO-специалисты начали массово жаловаться на отклонение таких записей со стороны Google. Предполагалось, что причиной этого стало нарушение рекомендаций поисковика в отношении изображений.

Согласно твиту Блументаля, Google устранил проблему 10 февраля, и теперь оптимизаторы снова могут публиковать такие записи.

Кроме того, в ближайшие дни компания также опубликует те записи, которые были отклонены. Поэтому дублировать их пока не стоит.

Что на самом деле послужило причиной отклонения записей – нарушения, связанные с изображениями, или другие – в Google не прояснили.

Поскольку в своём сообщении компания использовала слово «fix», то это может говорить о том, что проблема была связана со сбоем в системе, который уже устранили.

ИСТОЧНИКSearch Engine Land
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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