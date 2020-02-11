Google решил проблему с записями на панелях компаний

Google решил проблему с записями, публикуемыми на панелях компаний через сервис Мой бизнес — Google Posts. Об этом сообщил эксперт по локальному поиску Майк Блументаль в своём Twitter.

На прошлой неделе SEO-специалисты начали массово жаловаться на отклонение таких записей со стороны Google. Предполагалось, что причиной этого стало нарушение рекомендаций поисковика в отношении изображений.

Согласно твиту Блументаля, Google устранил проблему 10 февраля, и теперь оптимизаторы снова могут публиковать такие записи.

Кроме того, в ближайшие дни компания также опубликует те записи, которые были отклонены. Поэтому дублировать их пока не стоит.

Google Post PSA Update: The Google has noted that the fix went live today for new posts so any new post you create should work as expected.



Google also noted that they will publish old posts that were rejected in the next few days. — Mike Blumenthal (@mblumenthal) February 10, 2020

Что на самом деле послужило причиной отклонения записей – нарушения, связанные с изображениями, или другие – в Google не прояснили.

Поскольку в своём сообщении компания использовала слово «fix», то это может говорить о том, что проблема была связана со сбоем в системе, который уже устранили.