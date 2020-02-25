Google: мы всё ещё используем PageRank

А такого сигнала, как Domain Authority, у поисковой системы по-прежнему нет

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что поисковик продолжает использовать PageRank в ранжировании.

Он также добавил, что это лишь один из множества сигналов. И сейчас PageRank – это уже не совсем то, что было описано в исходном документе. Кроме того, Google использует много других сигналов, которые могут быть намного сильнее.

В Twitter также задали вопрос на тему Domain Authority. В ответ Мюллер в очередной раз повторил, что Google не использует эту метрику в своих алгоритмах.

Что касается тех, кто утверждает обратное, то они ошибаются:

Напомним, что в 2016 году Google отключил показ тулбарного значения PageRank, но продолжил использовать PR в алгоритме ранжирования.

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ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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