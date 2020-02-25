Google: мы всё ещё используем PageRank

А такого сигнала, как Domain Authority, у поисковой системы по-прежнему нет

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что поисковик продолжает использовать PageRank в ранжировании.

Он также добавил, что это лишь один из множества сигналов. И сейчас PageRank – это уже не совсем то, что было описано в исходном документе. Кроме того, Google использует много других сигналов, которые могут быть намного сильнее.

Yes, we do use PageRank internally, among many, many other signals. It's not quite the same as the original paper, there are lots of quirks (eg, disavowed links, ignored links, etc.), and, again, we use a lot of other signals that can be much stronger. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 24, 2020

В Twitter также задали вопрос на тему Domain Authority. В ответ Мюллер в очередной раз повторил, что Google не использует эту метрику в своих алгоритмах.

We don't use domain authority at all in our algorithms. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 24, 2020

Что касается тех, кто утверждает обратное, то они ошибаются:

People say a lot of things that aren't correct. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 24, 2020

Напомним, что в 2016 году Google отключил показ тулбарного значения PageRank, но продолжил использовать PR в алгоритме ранжирования.

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