Google: мы всё ещё используем PageRank

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что поисковик продолжает использовать PageRank в ранжировании.
Он также добавил, что это лишь один из множества сигналов. И сейчас PageRank – это уже не совсем то, что было описано в исходном документе. Кроме того, Google использует много других сигналов, которые могут быть намного сильнее.
В Twitter также задали вопрос на тему Domain Authority. В ответ Мюллер в очередной раз повторил, что Google не использует эту метрику в своих алгоритмах.
Что касается тех, кто утверждает обратное, то они ошибаются:
Напомним, что в 2016 году Google отключил показ тулбарного значения PageRank, но продолжил использовать PR в алгоритме ранжирования.
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Кто бы сомневался.