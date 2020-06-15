Google снова тестирует картинки товаров в десктопной выдаче

Англоязычные пользователи заметили, что Google снова тестирует превью изображений товаров в десктопной выдаче.

Похожие тесты Google проводил уже несколько раз. При этом в основном на мобильных устройствах. На десктопах такой интерфейс появлялся реже.

Новый тест выглядит так:

Тестирование проводится в ограниченном масштабе. Какие страны оно охватывает, точно неизвестно.

Напомним, что Google начал показывать превью изображений в мобильной выдаче по запросам, связанным с товарами, в 2016 году.