Западные специалисты по локальному SEO заметили, что Google приоритизирует записи на тему COVID-19 в бизнес-профилях компаний.

Так, если компания опубликовала несколько записей в соответствующем разделе профиля, то Google покажет в первую очередь те из них, которые связаны с эпидемией коронавируса.

На этот нюанс в работе записей в поиске (Google Posts) обратил внимание британский консультант по локальному SEO Тим Каппер в Twitter:

«Похоже, что сообщения на тему COVID-19 в GMB заменяют обычные записи формата Google Posts. Так что выбор – это записи на тему COVID-19 или обычные записи».

It would seem that COVID-19 post in GMB are replacing normal Google Posts.



So the choice is — COVID Posts or Regular Posts#LocalSEO pic.twitter.com/XAxpWCIUG4 — Tim Capper (@GuideTwit) May 11, 2020

Известный эксперт по локальному SEO Джой Хоукинс поддержала это мнение:

Yep :/ — Joy Hawkins (@JoyanneHawkins) May 11, 2020

Напомним, что Google Мой бизнес запустил новый тип записей для сообщений на тему COVID-19 в апреле.