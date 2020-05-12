Западные специалисты по локальному SEO заметили, что Google приоритизирует записи на тему COVID-19 в бизнес-профилях компаний.
Так, если компания опубликовала несколько записей в соответствующем разделе профиля, то Google покажет в первую очередь те из них, которые связаны с эпидемией коронавируса.
На этот нюанс в работе записей в поиске (Google Posts) обратил внимание британский консультант по локальному SEO Тим Каппер в Twitter:
«Похоже, что сообщения на тему COVID-19 в GMB заменяют обычные записи формата Google Posts. Так что выбор – это записи на тему COVID-19 или обычные записи».
Известный эксперт по локальному SEO Джой Хоукинс поддержала это мнение:
Напомним, что Google Мой бизнес запустил новый тип записей для сообщений на тему COVID-19 в апреле.
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