Google протестирует новые места размещения для фавиконов на десктопах

Google объявил, что протестирует ещё несколько вариантов оформления результатов поиска на десктопах. Компания решила это сделать, исходя из обратной связи, полученной от пользователей в отношении последнего редизайна.

Last week we updated the look of Search on desktop to mirror what’s been on mobile for months. We’ve heard your feedback about the update. We always want to make Search better, so we’re going to experiment with new placements for favicons…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 24, 2020

В комментарии Search Engine Land представитель Google заявил, что мобильный редизайн, запущенный в мае 2019 года, был положительно воспринят пользователями, поскольку теперь они могут быстрее понимать, откуда поступает информация, а благодаря новому ярлыку чётко видеть рекламу.

Что касается редизайна десктопной выдачи, запущенного около недели назад, то ранние тесты были положительными. Однако в компании решили протестировать ещё несколько изменений, исходя из откликов пользователей:

«Хотя ранние тесты для десктопов были положительными, мы всегда учитываем обратную связь от пользователей».

В частности, Google хочет поэкспериментировать с отображением и размещением фавиконов.

«Наши эксперименты начнутся сегодня. В течение следующих нескольких недель, пока мы проводим тестирование, некоторые [пользователи] могут не видеть фавиконы, в то время как другие могут видеть их в разных местах размещения», — сообщил представитель компании в пятницу, 24 января.

Google также опубликовал следующее сообщение в Twitter:

Last week we updated the look of Search on desktop to mirror what’s been on mobile for months. We’ve heard your feedback about the update. We always want to make Search better, so we’re going to experiment with new placements for favicons…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 24, 2020

При этом англоязычные пользователи начали видеть эти изменения ещё до официального заявления Google:

Saw that last night too. — Dawn Anderson (@dawnieando) January 24, 2020

Напомним, что в SEO-сообществе недавно запущенный редизайн десктопной выдачи Google был воспринят критически, а некоторые эксперты обвинили компанию в использовании «тёмных паттернов» и намеренном введении пользователей в заблуждение через похожее оформление органических и платных результатов.