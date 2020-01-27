Google протестирует новые места размещения для фавиконов на десктопах

Анна Бондарь -
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Google объявил, что протестирует ещё несколько вариантов оформления результатов поиска на десктопах. Компания решила это сделать, исходя из обратной связи, полученной от пользователей в отношении последнего редизайна.

В комментарии Search Engine Land представитель Google заявил, что мобильный редизайн, запущенный в мае 2019 года, был положительно воспринят пользователями, поскольку теперь они могут быстрее понимать, откуда поступает информация, а благодаря новому ярлыку чётко видеть рекламу.

Что касается редизайна десктопной выдачи, запущенного около недели назад, то ранние тесты были положительными. Однако в компании решили протестировать ещё несколько изменений, исходя из откликов пользователей:

«Хотя ранние тесты для десктопов были положительными, мы всегда учитываем обратную связь от пользователей».

В частности, Google хочет поэкспериментировать с отображением и размещением фавиконов.

«Наши эксперименты начнутся сегодня. В течение следующих нескольких недель, пока мы проводим тестирование, некоторые [пользователи] могут не видеть фавиконы, в то время как другие могут видеть их в разных местах размещения», — сообщил представитель компании в пятницу, 24 января.

Google также опубликовал следующее сообщение в Twitter:

При этом англоязычные пользователи начали видеть эти изменения ещё до официального заявления Google:

Напомним, что в SEO-сообществе недавно запущенный редизайн десктопной выдачи Google был воспринят критически, а некоторые эксперты обвинили компанию в использовании «тёмных паттернов» и намеренном введении пользователей в заблуждение через похожее оформление органических и платных результатов.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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