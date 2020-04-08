Google объяснил, как использовать инструмент удаления URL в Search Console

Сотрудник Google Дэниел Вайсберг (Daniel Waisberg) опубликовал новое видео в серии Search Console Training. Темой этого выпуска стал инструмент удаления URL.

Общая информация об инструменте

С помощью этого инструмента владельцы сайтов могут временно удалять контент из результатов поиска. Чтобы удалить контент навсегда, нужно будет выполнить дополнительные действия.

При этом важно помнить, что инструмент удаления URL можно использовать только для управления результатами по собственному сайту. Он не подходит для удаления личной информации из поиска, а также того контента, который находится на других сайтах.

Инструмент содержит три вкладки:

Временные удаления

Устаревший контент

Фильтрация Безопасным поиском

Временные удаления

Отправка запроса на временное удаление URL позволяет быстро заблокировать показ отдельных страниц в результатах поиска.

Страницы блокируются на срок до шести месяцев. По мнению Google, этого времени достаточно, чтобы доработать контент или найти другое решение.

Открыть инструмент удаления URL можно прямо из панели навигации в Search Console.

В разделе «Временные удаления» можно отправлять два типа запросов:

Временное удаление URL

Удаление кешированной копии страницы

Оба варианта позволяют отправить запрос на блокировку как определённых URL, так и тех URL, которые начинаются с определённого префикса.

В этом разделе также можно просмотреть историю всех запросов на временное удаление по сайту за последние полгода.

Устаревший контент

В этом разделе можно увидеть все запросы на обновление или удаление устаревших результатов, поданные в отношении сайта за последние полгода с помощью специального инструмента. Инструмент для удаления устаревшего контента применяют пользователи, которые не являются владельцами сайта.

Согласно Google, пользователи поиска не могут форсировать удаление страниц из результатов поиска, так что в этот раздел можно заглядывать не так часто.

Фильтрация Безопасным поиском

Безопасный поиск – это настройка в Google, которую можно использовать для отсеивания результатов откровенно сексуального характера.

Раздел «Фильтрация Безопасным поиском» в инструменте удаления URL содержит данные по тем страницам, которые пользователи просили Google пометить как контент для взрослых.

URL, которые отправляются через соответствующую форму, проверяются Google. Поисковик анализирует страницу и определяет, нужно ли отфильтровывать это содержимое из результатов Безопасного поиска.

Как навсегда удалить контент из результатов поиска

Как отмечалось выше, инструмент удаления URL позволяет лишь временно заблокировать показ контента в результатах поиска.

Чтобы удалить контент навсегда, выполните одно из следующих действий:

Удалите содержимое с сайта и настройте для этих страниц код ответа сервера 404 (не найдено) или 410 (удалено).

Те файлы, которые не относятся к HTML, такие как PDF-документы, необходимо полностью удалить из сервера.

Заблокируйте доступ к контенту. Например, установите пароль.

Добавьте метатег noindex, чтобы показать, что страница не должна индексироваться.

Вайсберг также отметил, что переадресации одной страницы на другую с использованием 310 редиректа недостаточно для полного удаления URL из результатов поиска.

Директивы в файле robots.txt также не подходят для этой цели.

Подробнее об использовании инструмента удаления URL можно прочитать в Справке Search Console.

Напомним, что в январе Google запустил обновлённую версию этого инструмента. Раньше он позволял только временно скрывать страницы из результатов поиска, а данные по Безопасному поиску и устаревшему контенту были недоступны.