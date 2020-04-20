Google запустил сайт с информацией о коронавирусе в России

И рассказал о других обновлениях, связанных с COVID-19

Google объявил о запуске сайта, где российские пользователи смогут найти проверенную информацию о COVID-19. Например, данные от от ВОЗ и Роспотребнадзора, советы по профилактике, статистику быстрорастущих поисковых запросов на тему пандемии, вакансии удалённой работы и многое другое.

В США такой сайт был запущен в марте. Теперь он также стал доступен в России.

Другие обновления, связанные с COVID-19

Теперь, если пользователи ищут в основном поиске или на Картах больницы рядом с домом, то Google показывает им информационную панель с советом вызвать врача на дом.

Кроме того, компания добавила на YouTube специальные баннеры со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РФ, где доступна информация о симптомах коронавируса, профилактике заболевания и его распространении.

Поддержка бизнеса

Чтобы помочь предпринимателям адаптироваться к текущим условиям, Google запустил ряд проектов. В их числе – онлайн-уроки Hangouts Show для представителей МСБ.

Среди других инициатив – рекомендации от экспертов об организации удалённой работы и о том, как сохранить бизнес, в рамках совместной программы Сбербанка и Google «Бизнес класс».

Компания также подготовила для предпринимателей подборку материалов Think with Google и советы экспертов сервиса Google Мой бизнес.

Со всеми последними обновлениями, связанными с COVID-19, можно ознакомиться в блоге Google.