Google стал более избирательным при показе расширенных результатов

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что поисковик стал более избирательным при показе расширенных результатов в поиске, потому что зачастую SERP и так уже ими переполнена.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Существует ли какой-то лимит на количество результатов поиска с FAQ в Google?».

Мюллер ответил так:

«Я не думаю, что есть какое-то жёсткое ограничение, но обычно вижу, что команды поисковых инженеров становятся более требовательными к показу расширенных результатов, когда начинает казаться, что результаты поиска перегружены [ими]».

Напомним, ранее Мюллер заявил, что Google редко показывает блок с дополнительными ссылками сайта в результатах поиска.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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