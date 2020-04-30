Google стал более избирательным при показе расширенных результатов

Сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что поисковик стал более избирательным при показе расширенных результатов в поиске, потому что зачастую SERP и так уже ими переполнена.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Существует ли какой-то лимит на количество результатов поиска с FAQ в Google?».

Мюллер ответил так:

«Я не думаю, что есть какое-то жёсткое ограничение, но обычно вижу, что команды поисковых инженеров становятся более требовательными к показу расширенных результатов, когда начинает казаться, что результаты поиска перегружены [ими]».

I don't think there's any hard limit, but usually I see the search engineering teams get pickier about showing rich results when it starts to look like the search results are overloaded. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 29, 2020

Напомним, ранее Мюллер заявил, что Google редко показывает блок с дополнительными ссылками сайта в результатах поиска.