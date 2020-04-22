Google.ru представил интерактивный дудл в честь Дня Земли

Сегодня на стартовой странице Google.ru появился интерактивный дудл в честь Дня Земли, праздника, посвященного хрупкой экологии нашей планеты.

В этом году Google совместно с фондом The Honeybee Conservancy призывает обратить внимание на массовое вымирание пчел. Примерно полтора миллиарда незаменимых насекомых погибло из-за экологических катаклизмов в 2019 году, и это настоящая катастрофа для всей экосистемы Земли.

Медоносные пчелы не только производят вкусный и полезный мед, но и фактически поддерживают жизнь на нашей планете. Они увеличивают урожайность и способствуют решению проблемы голода, экологической и экономической стабильности. Опыляя растения, пчелы участвуют в производстве примерно трети ежедневно потребляемой нами пищи, и без их опыления мы лишились бы двух третей всех урожаев. На сокращение их популяции влияют использование пестицидов, вырубка лесов и глобальное потепление.

«На примере дудла можно увидеть, как всего одна пчела влияет на окружающий мир. Только представьте, как много значит для экосистемы планеты опыление растений триллионами пчел!», – поделился основатель фонда The Honeybee Conservancy Гильермо Фернандес.

Дудл представляет собой игру, в которой пользователи смогут опылять цветы вместе с пчелой и узнавать интересные факты об этих полезных насекомых.

Однако помочь им можно не только во время игры — сегодня многие фонды и экологические проекты по всему миру занимаются спасением пчел и увеличением их популяции. Присоединяйтесь, чтобы помочь сохранить экологию нашей планеты.

Напомним, недавно Google представил серию анимированных дудлов, которые были призваны выразить благодарность работникам различных служб, поддерживающим жизнедеятельность общества в период пандемии.